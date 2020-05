Aperitivi e mantenimento delle distanze, aumentano controlli e multe in tutta Italia

La Spezia - Le prime serate di aperitivo hanno messo in luce l'inosservanza del distanziamento da parte di buona parte dei clienti dei locali che hanno riaperto i battenti dopo oltre due mesi. Le immagini che hanno destato maggiore scalpore sono quelle scattate sui navigli milanesi, ma anche alla Spezia, tra domenica all'Umbertino e nei giorni seguenti in centro, gli episodi di assembramento non sono mancati.



Ecco perché dal ministero degli Interni sono partite due circolari alla volta delle prefetture e delle questure di tutta Italia, per imprimere un giro di vite e ricordare a tutti che la fine del lockdown non equivale al ritorno alla vita precedente la pandemia. A richiedere più controlli sono stati i documenti firmati dal capo di gabinetto del ministero, Matteo Piantedosi, e dal prefetto Franco Gabrielli.

Pertanto dalle 18 aumenterà il numero delle di Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia che, fino a qualche giorno fa, erano impegnati a verificare autocertificazioni e motivi degli spostamenti.



Insieme ai controlli aumenteranno anche le sanzioni, sia per gli avventori che per i gestori dei locali.

Nel caso in cui non dovessero essere rispettate le distanze di sicurezza scatteranno multe da 400 a 3.000 euro. Mentre i gestori di bar e ristoranti, nel caso non dovessero far rispettare i divieti ai loro clienti, rischiano anche la sospensione temporanea della licenza.