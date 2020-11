Anziano smarrito in Viale Ferrari, passanti chiamano e i carabinieri lo riaccompagnano a casa

La Spezia - Erano quasi le 9 di sera, ieri, quando alcuni cittadini, nel passare per Viale Aldo Ferrari, hanno notato un anziano che camminava apparentemente spaesato, guardandosi intorno come se si fosse smarrito. Anziché ignorare ciò che avevano visto, magari pensando che ci avrebbe pensato qualcun altro, hanno chiamato il 112 segnalando quel che stava accadendo ed i propri dubbi. In pochi minuti sono arrivati sul posto una pattuglia di Carabinieri della Stazione diMazzetta ed una autoambulanza del 118. L’uomo, che a parte lo stato confusionale appariva in buone condizioni di salute, non aveva documenti al seguito ma i militari, con molta pazienza e tatto, sono riusciti con alcune domande a farsi dire almeno il nome e la data nascita. Da lì, chiedendo ai colleghi della centrale operativa alcuni controlli in banca dati, sono stati in grado di risalire all’indirizzo di residenza, ubicato ad un paio di chilometri di distanza. L’anziano, di 78 anni è stato così riaccompagnato sino alla propria abitazione, dove vive da solo e che ha riconosciuto, ringraziando per l’aiuto datogli. Non avendo altri familiari che potessero accudirlo, a parte un fratello che vive lontano, sono stati quindi informati i servizi sociali del Comune.