Anziano scivola sui rifiuti e finisce in ospedale

Una serie di sfortunati eventi questa mattina alla Spezia. Un ultraottantenne è finito in ospedale dopo una brutta caduta su un cumulo di spazzatura.

La Spezia - Paura per un ultraottantenne questa mattina in Via XXVII Marzo. L'uomo è uscito di casa ed è scivolato su alcuni rifiuti sparpagliati a terra. Immediato l'intervento dei soccorritori e delle forze dell'ordine.

Viste le circostanze l'anziano è stato accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni sono sembrate serie e quindi è stato disposto il ricovero.



Le cause della caduta sono tutte da verificare. Non sarebbero da escludere una serie di circostanze legate alla presenza del sacchetto e al conseguente "attacco" dei gabbiani che tranciando a beccate l'involucro hanno sparpagliato i rifiuti a terra. Poi, di mezzo ci si è messa la sorte facendo scivolare l'anziano che è dovuto ricorrere al Pronto soccorso.