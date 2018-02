Anziano investito in Via Sarzana e un autobus fermo a Limone. Traffico messo alla prova

La Spezia - Mattinata campale tra la Spezia e il Termo per un incidente stradale e il guasto di un bus Atc. Erano le sei circa quando un ultraottantenne è stato investito da una sessantenne in prossimità delle strisce pedonali all'incrocio tra Via Sarzana e Via Sommovigo.



L'anziano, sbalzato a terra, ha riportato una serie di contusioni per poi essere trasportato in codice giallo all'ospedale civile Sant'Andrea per una serie di esami. Sul posto è intervenuta la sezione infortunistica della Polizia municipale i soccorritori.



Un'ora più tardi in località Limone un bus Atc ha avuto un guasto e si è fermato sulla strada. Inevitabili le ripercussioni sul traffico per oltre un'ora. Sul tratto è stato istituito il senso unico alternato.