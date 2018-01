Anziano investito in Via Sardegna, ricoverato in Shock room al Sant'Andrea

L'uomo è stato colpito da un'auto alle 10 di questa mattina a Bragarina.

La Spezia - E' ricoverato in gravi condizione ma non è in pericolo di vita un 78enne che alle 10 di questa mattina è stato investito da un'auto in Via Sardegna, vicino al poliambulatorio Asl nel quartiere di Bragarina. Immediato l'intervento dei soccorsi sanitari e della Polizia municipale che dovrà condurre una serie di accertamenti per comprendere cosa sia successo.

L'uomo nell'impatto ha riportato una ferita vistosa e le sue condizioni sono sembrate molto serie, per questo motivo è stato portato in shock room, in codice rosso, all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

Sul posto, oltre all'Infortunistica, è intervenuta la Pubblica assistenza di Pitelli e Delta 1. Come detto le condizioni dell'anziano sono serie ma non è in pericolo di vita.