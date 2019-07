Anziano imbocca Viale Amendola contromano, panico tra gli automobilisti

La Spezia - Ha imboccato contromano la carreggiata lato stazione di Viale Amendola. Patente ritirata e sanzione da 328 euro. E’ finito così il pomeriggio di un 82enne che ha seminato il panico per la trafficata via. Erano le 15.30 quando l’uomo è stato avvistato dalla Polizia locale mentre imboccava, contromano appunto, Viale Amendola all’altezza di Viale Fieschi. Una pattuglia della Municipale si trovava in zona, per un controllo coordinato sul territorio, e ha messo in sicurezza il traffico ha fatto arretrare l’anziano sino in Viale Garibaldi.

Quest’ultimo però, con il mezzo della Municipale in manovra, si è allontanato come se niente fosse accaduto. Gli agenti lo hanno inseguito e fermato poco dopo. L’anziano si è fermato e si è scusato per quanto accaduto. Sanzione e ritiro della patente sono stati comunque inevitabili.