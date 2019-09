Anziano disperso a Deiva e due interventi in mare. Giornata campale per i soccorritori

La Spezia - Giornata campale per i Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e forze dell'ordine per tre interventi distinti a Deiva Marina, Maralunga e Bocca di Magra.

A Deiva Marina Vigili del Fuoco e forze dell'ordine sono state impegnate nelle ricerche di un anziano di 83 anni che questa mattina si era allontanato da casa. A dare l'allarme è stato il figlio che non lo ha più visto tornare a casa. In serata l'anziano è tornato autonomamente a casa.

Sempre in giornata i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire ma a Maralunga per due coppie di canoisti in difficoltà. I turisti sono rimasti bloccati sugli scogli lì vicino dopo che una delle canoe, prese a noleggio, ha cominciato a imbarcare acqua a causa del moto ondoso rovesciandosi. I turisti hanno raggiunto a nuoto gli scogli e atteso i soccorritori. Sono arrivati i Vigili del Fuoco, con un mezzo SA, e la Capitaneria che hanno provveduto a riportarli a terra nella vicina Lerici.



In serata un'imbarcazione da diporto ha rischiato di finire contro gli scogli perché una rete si è impigliata nell'elica. La situazione ha reso la barca ingovernabile e sul posto sono arrivati, anche in questo caso con mezzo SA, i Vigili del Fuoco e la Capitaneria.