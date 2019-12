Anziano cade in Via dei Mille, è in ospedale

La Spezia - E' rimasto ferito dopo una caduta mentre si allontanava dal mercato. Brutta avventura per un 85enne tra Via dei Mille e Corso Cavour. La piazza viveva il suo solito tran tran e l'anziano ha attraversato dal semaforo è inciampiato, ed è caduto a terra riportando numerose ferite al volto.

Ha perso anche molto sangue attirando l'attenzione dei passanti che si sono prodigati per aiutarlo. Sul posto anche alcuni agenti della Polizia municipale, che stavano svolgendo alcuni controlli di routine al mercato cittadino, e la Croce rossa che ha provveduto ad accompagnare l'anziano in ospedale per le cure del caso.