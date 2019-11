Anziani nel mirino, le tre truffe più comuni

La Spezia - Ieri l'ultima truffa perpetrata ai danni di un'anziana e la conseguente indagine della Polizia di Stato per arrivare al responsabile. Ma, non potendosi escludere che fatti come questo si possano ripetere, la Questura della Spezia ha preparato una sintesi a disposizione dell cittadinanza nella quale spiega i modus operandi più frequenti dei truffatori. Molti di questi sono stati raccontati negli anni su queste pagine ma, nonostante tutto, continuano ad essere in voga.



La truffa del “falso incidente di un familiare”.

Una persona telefona, dicendo che un parente prossimo è stato vittima di un incidente stradale e che, di lì a poco, un avvocato si recherà a casa del destinatario della telefonata a ritirare una somma di denaro per affrontare le spese legali da sostenere. Di solito il chiamante si presenta come un appartenente alle Forze dell’Ordine, dicendo che il famigliare che ha causato l’incidente sarà trattenuto sino al pagamento di quanto richiesto. Subito dopo si presente all’abitazione un complice che sollecita la consegna del denaro o, in subordine, di monili in oro e gioielli.



La truffa «delle banconote».

I truffatori entrano in azione quando l’anziano va all’ufficio postale o in banca a ritirare del denaro o la pensione. Intercettato, appena esce o giunto a casa, i truffatori si presentano accreditandosi come dipendenti dell’agenzia incaricati di controllare il numero di serie delle banconote appena prelevate, oppure fingendosi poliziotti o carabinieri che indagano su banconote false. Il falso dipendente/operatore della forze di polizia finge di controllare i numeri di serie in cerca di un errore inesistente e, abilmente, scambia le banconote vere con quelle false. Spesso chi si presenta alla porta indossa abiti scuri che possono essere equivocati con divise delle forze di polizia ed esibisce falsi tesserini.



Truffa dell’oggetto caduto sul terrazzo.

Solitamente è una donna che bussa o suona alla porta di casa chiedendo gentilmente di recuperare il ciucciotto o un giocattolo del figlio caduto dal piano di sopra, proprio nel balcone della vittima. Mentre la vittima va a controllare al balcone, accompagnata dalla truffatrice, una complice resta defilata e, approfittando della porta lasciata socchiusa, si intrufola nelle stanze cercando soldi e gioielli in vista da poter rubare velocemente. Il ciucciotto/giocattolo ovviamente non si trova e la donna esce di casa scusandosi. Le due fuggono dallo stabile e la vittima solo più tardi si accorge di essere stata derubata.



Come comportarsi. In tutti i casi, è importante che vengano messe in atto delle cautele di base: in primis non aprire la porta ad estranei anche se muniti di tesserino e non fare entrare sconosciuti in casa. Qualora si venga abbordati per strada da estranei, artatamente gentili che si prestano per accompagnarci a casa o in banca per effettuare prelievi, è importante richiamare l’attenzione di passanti o negozianti e chiedere un immediato soccorso. In caso di dubbio circa persone che si presentino all’uscio di casa, chiedere prima consiglio a un famigliare e/o chiamare il 112, spiegando quello che sta succedendo, con calma e indicando l’esatta ubicazione dell’appartamento. Anche i vicini di casa o i conoscenti di persone anziane o sole, qualora vengano a conoscenza di tentativi di raggiri, possono aiutare concretamente le vittime, informando subito la Polizia di Stato. L’immediata segnalazione al 112 di persone sospette aiuta la forze dell’ordine a intervenire tempestivamente, evitare che la truffa venga consumata e, spesso, fermare gli autori, di solito pregiudicati che arrivano da altre provincie. Si rammenta in ultimo che le varie aziende di distribuzione di luce, gas ed acqua non inviano i propri dipendenti direttamente a casa degli utenti senza averli avvisati preventivamente a mezzo comunicazione scritta.