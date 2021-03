Anziani in difficoltà e pandemia, la prefettura pensa a un nuovo protocollo per difenderli

La Spezia - Un nuovo protocollo in difesa degli anziani. E' quanto emerso dall'incontro avvenuto questa mattina quando, il Prefetto Maria Luisa Inversini ha presieduto una riunione on line, cui hanno partecipato il Direttore Socio Sanitario dell' Asl 5, il presidente dell’Ordine dei medici e quello degli infermieri, i direttori dei tre distretti Socio Sanitari e rappresentanti dell’Auser la Spezia, oltre ai vertici provinciali delle forze di polizia, per un esame congiunto del fenomeno del maltrattamento e dell’abuso sugli anziani. "L’incontro ha tratto spunto dalla presentazione del progetto dell’Auser “Al tuo fianco”, che affronta questo tema, diventato di particolare attualità a causa delle restrizioni previste per il contenimento della pandemia - si legge in una nota -.Il progetto si integra con un’analoga e più ampia iniziativa in fase di realizzazione da parte della Asl per la creazione di una rete socio sanitaria volta alla presa in carico degli anziani in difficoltà. Obiettivo del tavolo prefettizio è la redazione di un protocollo interistituzionale che individui responsabilità precise in capo ai diversi soggetti, con modelli operativi chiari per affrontare e prevenire il fenomeno".