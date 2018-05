Anziana scivola in Via Gramsci, è in ospedale

La Spezia - Paura per un'anziana oggi pomeriggio in Via Gramsci. La donna, 77 anni, è scivolata sul marciapiedi ed è rimasta ferita. Per lei è scattato il ricovero in codice giallo all'ospedale Sant'Andrea della Spezia.

Il traffico ha subito rallentamenti per tutta la durata dell'intervento. Sul posto oltre ai soccorritori anche la Polizia municipale con la sezione infortunistica.