Anziana investita in Via Veneto, ferito anche uno scooterista

La Spezia - E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio in Via Veneto. Ad avere la peggio è stata una 77enne colpita da uno scooter guidato da un 70enne. Il sinistro p avvenuto in prossimità di Piazza Bayreuth. La donna stava attraversando via Veneto verso mare usufruendo di attraversamento pedonale quando è stata investita dallo scooter.

L'impatto è stato violento ed entrambi finivano a terra. L'anziana versava in gravi condizioni e quindi veniva soccorsa dal personale di una pattuglia della Polizia Locale in transito e successivamente dall'equipaggio di un'autoambulanza della Pubblica assistenza che l'ha portata in Pronto soccorso. L'uomo veniva medicato sul posto. I rilievi sono stati condotti dall'Infortunistica della Polizia locale. Si sono registrati rallentamenti sino al termine delle operazioni.



(foto: repertorio)