Anziana cade in casa, arrivano soccorritori e pompieri

La Spezia - Paura in Via Severino Ferrari per un'anziana caduta in casa senza riuscire più a muoversi. Erano da poco passate le 10.30 quando i vicini hanno udito l'anziana gridare dal suo appartamento, dove in quel momento era sola. Da lì a poco è scattato l'allarme ai soccorritori e ai Vigili del Fuoco che sono arrivati e hanno steso le corde per arrivare al terzo piano, aprire l'appartamento, e trarre la signora in salvo.

L'intervento è durato pochi minuti e una volta aperta la porta l'anziana è stata affidata alle cure dei soccorritori.



(foto: repertorio)