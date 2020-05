Antichi dissapori, rissa in strada alle Pianazze

La Spezia - Un'auto finita fuori strada. Una lite sfociata in una rissa. E poi le sirene spiegate, l'arrivo dell'ambulanza, i pompieri e la Polizia municipale. Sono questi gli elementi che hanno fatto portato il parapiglia nel quartiere delle Pianazze. La dinamica però è al vaglio della Polizia locale che sta ricostruendo tutte le varie fasi.

Tutto è cominciato quando, nel pomeriggio, l'auto condotta da un uomo è finita fuori strada poco distante da dove abitano alcuni nomadi. In breve tempo sul posto sono arrivati i soccorritori della Pubblica assistenza Croce verde di Vezzano Ligure, i Vigili del fuoco e la Polizia municipale. Poco dopo un nutrito gruppo di persone si è ritrovata in quei luoghi e per vecchi dissapori sarebbero passati alle mani. Gli agenti hanno riportato tutto alla normalità ma qualche spintone e schiaffo sono volati. I contendenti potranno sporgere querela di parte. Per il resto, sull'auto finita e il suo occupante serviranno ulteriori accertamenti per capire se l'uomo e la lite siano collegati.