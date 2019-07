Anps e Municipale, un'intesa che funziona. E ora c'è anche un'auto in più per controllare il territorio

La Spezia - Si è svolta questa mattina presso il comando della Polizia locale di Via La Marmora la consegna di un autoveicolo di servizio dismesso dalla Municipale all'Associazione nazionale Polizia di Stato, alla presenza dell'assessore alla Sicurezza, Gianmarco Medusei, del comandante della Polizia locale, Alberto Pagliai, e del presidente dell'associazione Mario Bertoncini accompagnato da alcuni volontari dell'associazione stessa.

Questo atto era contemplato nella convenzione tra Comune e Anps che è in atto dal primo di aprile scorso in forza della quale volontari dell'associazione per tre volte alla settimana prestano servizio in parchi, aree verdi e piazze cittadine per monitorare le aree e segnalare al comune eventuali esigenze manutentive o situazioni di turbativa della convivenza civile.

Oltre 45 i servizi svolti dai volontari nei parchi del Colombaio, della Rimembranza, di Fossitermi, delle Clarisse e della Maggiolina, nonché nei Giardini pubblici, in Piazza Verdi e in Piazza Brin. Un centinaio le segnalazioni indirizzate al comando di Polizia municipale che hanno consentito utili interventi manutentivi in particolare delle aree giochi e conoscenza di comportamenti trasgressivi di regole sulla base delle quali ha realizzato servizi mirati di contrasto a tali comportamenti.



Grazie al lavoro dei volontari in un parco urbano è stato ritrovato un involucro contenente sostanze stupefacenti e identificati spacciatori e consumatori di tali sostanze.

Nel periodo estivo i volontari dell'Anps hanno esteso il proprio servizio di monitoraggio anche alla fascia oraria serale dando un contributo significativo al controllo della movida urbana nelle aree più frequentate del centro e del Quartiere Umbertino.