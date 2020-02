Animali esotici senza cure, maltrattamenti e il ritorno del lupo

La Spezia - Nelle nostre terre il lupo c’è e la conferma arriva dall’analisi di una carcassa rinvenuta in Val di Vara. Si tratta di un esemplare puro che si aggiunge agli altri due, un cucciolo e un altro ucciso da una pallottola, rinvenuti negli ultimi anni. C’è anche questa competenza nell’alacre lavoro dei Carabinieri forestali che nell’ambito della tutela della fauna lavorano sia con il Cites che si occupa di quelli in via di estinzione sia con le altre autorità, Asl compresa.

In un anno sono stati rilevati 27 illeciti penali, 15 illeciti amministrativi contestati per un importo di 15mila 200 euro ai quali si aggiungono 12 persone denunciate all’autorita giudiziaria, 19 sequestri penali. In materia di maltrattamento animali i Carabinieri forestali in collaborazione con i veterinari dell’Asl sono intervenuti nel Comune di Varese Ligure dove 4 cani pastori maremmani sono stati sequestrati. La vicenda si è conclusa con una denuncia. “Questi animali vivevano chiusi in casa - hanno detto i Forestali - sono stati poi trasferiti nel canile di Genova ed è stata effettuata denuncia. Recentemente alcune persone hanno manifestato l’intenzione di adottarli”.

“Alla Spezia invece è scattata una denuncia - spiegano in una nota i Carabinieri forestali - presso il Canile municipale) per illecita gestione dei gatti recuperati sul territorio e sempre nel territorio comunale della Spezi una persona è stata denunciata per aver fatto tagliare le orecchie al suo American bully. Spostandosi in Val di Vara, nel Comune di Zignago è stato individuato un sito dove erano ricoverati 15 cani di varie razze”.



Grandissima attenzione anche per le competenze del Cites che ha messo in atto un controllo sulla gestione di alcuni serpenti nel territorio comunale di Lerici dove sono state riscontrate irregolarità sulla tenuta dei registri e la presenza di 2 esemplari di animali pericolosi, per la precisione aracnidi, senza autorizzazione. Nell’ambito delle operazioni del Cites sono stati sequestrati, in provincia anche un pappagallo e tre oggetti in avorio a Sarzana. “Sul territorio spezzino c’è un’altissima richiesta di animali esotici - hanno spiegato il Comandante Pier Luca Domenichini e dal comandante del Nucleo investigativo dei Carabinieri forestali e del Cites per la tutela degli animali in via d’estinzione Simone Stinchi - spesso però le persone non comprendono l’attenzione che ci vuole e non presentano le documentazioni adeguate. Sono animali che richiedono enormi responsabilità”.

In materia di antibracconaggio sono stati accertati due episodi di caprioli intrappolati in lacci che hanno portato ad altrettante denunce contro ignoti. Inoltre risultano effettuati 6 eventi di recupero fauna in difficoltà, per la precisione: 2 tartarughe di terra, 2 rapaci, 1 pappagallo e 1 capriolo. Gli animali poi sono stati affidati nei centri di recupero regionale a Campomorone e al Cruma di Livorno gestito dalla Lipu.