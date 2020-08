Ancora un lieve aumento dei contagi, sia in provincia che in Liguria

La Spezia - Anche oggi il bollettino dei dati relativi ai contagi da coronavirus riporta della scoperta di nuovi casi sia in provincia che nel resto della Liguria. A livello regionale sono 21 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore. Nel territorio spezzino sono 4 i nuovi tamponi positivi e si tratta nello specifico di 3 contatti di caso confermato e di 1 rientro da viaggio all'estero.

In Asl 1 i nuovi casi sono 2 (1 presso una struttura sociosanitaria, 1 da segnalazione del dipartimento di prevenzione), in Asl 2 sono 5 (3 contatti di caso confermato - di cui 2 link grigliata del 1° agosto a Quiliano -, 2 segnalazioni dipartimento di prevenzione), in Asl 3 sono 10 (6 contatti di caso confermato, 1 rientro da viaggio all'estero e 3 segnalazioni dipartimento di prevenzione).



Con i quattro nuovi contagi registrati in Asl 5 l'oscillazione del numero totale di casi attivi in provincia sale a 62 (1 più di ieri), così come gli ospedalizzati che passano da 4 a 5 nel corso delle ultime 24 ore. Nessun ricovero in Terapia intensiva.

Allo stesso modo sale in Liguria il numero dei casi attivi, passati dai 1.332 di ieri ai 1.341 di oggi (9 in più). Scendono, invece, i ricoverati negli ospedali liguri: dai 22 di ieri il dato cala a 20 pazienti, uno solo dei quali in Terapia intensiva.



Nessuna variazione, infine, sul fronte dei decessi di pazienti Covid-19 positivi: il totale in Liguria è fermo a 1.571.