Ancora un investimento al Limone, si muove anche Lombardi

La Spezia - Dopo Marco Raffaelli, ora è Massimo Lombardi a presentare un'interpellanza per chiedere attraversamenti pedonali più sicuri nel quartiere del Limone. Non lontano da dove un bambino era stato urtato qualche settimana fa, ieri è toccato ad una dipendente dello Spezia Calcio venire ferita da un'auto che l'ha centrata sulle strisce. L'uomo alla guida, il primo a soccorrere la donna, non si è accorto del pedone sulle strisce mal segnalate. "Emerge la necessità di realizzare attraversamenti pedonali in grado di gestire in modo più efficace la circolazione di mezzi e pedoni, unitamente alla circostanza che vede necessaria l'installazione di dissuasori stradali al fine di rallentare il procedere dei veicoli sulla carreggiata", scrive Lombardi chiedendo di "dotare gli attraversamenti pedonali di efficaci sistemi di illuminazione che si rendono necessari per garantire la massima sicurezza possibile per i pedoni e per i mezzi in transito".