Ancora un giorno di raffiche furiose che spazzano via le nuvole

La Spezia - Cielo e sereno e limpido su tutta la regione in seguito a una nuova rimonta anticiclonica verso l'Europa centrale. Possibili lievi velature in transito nel pomeriggio. Umidità su valori bassi. Venti tra moderati e forti settentrionali, rafficati specie sui rilievi e agli sbocchi delle valli; temporanea e locale attenuazione nelle ore centrali. Mare in prevalenza poco mosso a Levante, stirato sotto costa; mosso a Ponente, localmente molto mosso su Imperiese per onda da Est.



Segnalazioni di Protezione Civile: venti forti dai quadranti settentrionali.



(fonte Arpal)