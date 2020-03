Ancora un giorno brutto, poi risbuca il sole. E si sofferma per giorni

La Spezia - Si conclude oggi la due giorni di variabilità spiccata che ha portato questa notte pure la pioggia sul territorio dello Spezzino. Per oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite nelle prossime ore. Da qui in poi secondo le previsioni il sole ci accompagnerà per giorni, con massime che sulle coste culmineranno nei 20° previsti per la fine della settimana. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14.6°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1397m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Mare mosso.