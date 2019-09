La Spezia - Risveglio decisamente amaro nell'Umbertino. La Polizia locale ha riscontrato all'alba di oggi la vandalizzazione della pensilina dell'Atc in Corso Cavour tra Viale Aldo Ferrari e Via Lamarmora. Nella nottata qualche sconsiderato ha volontariamente distrutto le tre vetrate antisfondamento della pensilina provocando un danno di un migliaio di euro.

Per mettere in sicurezza la struttura è intervenuta la sezione manutanzione dell'Atc che ha provveduto a rimuovere il tutto mentre i vigili urbani hanno attivato le indagini del caso, visionando le telecamere della zona la cui presenza è sempre più importante per dissuadere episodi sconsiderati come questo.