Ancora truffe on-line, vittime due spezzini

La Spezia - Lo scorso gennaio due spezzini avevano sporto denuncia contro ignoti presso il locale Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico in quanto, dopo aver inserito un annuncio di vendita su un sito internet, subivano una truffa di circa 1300 euro. I due infatti, dopo essere stati contattati da un presunto acquirente, seguivano le indicazioni che lo sconosciuto gli forniva telefonicamente e, anziché ottenere un accredito sul proprio bancomat o sulla propria postepay, autorizzavano un pagamento per 500 euro la prima volta, 640 euro la seconda e una ricarica di 140 euro su una carta postepay.



A seguito della denuncia, gli operatori dell’U.P.G.S.P. diretti dal dottor Mulas, iniziavano la propria attività investigativa e, a seguito di accertamenti specifici, risalivano ai titolari dei vari conti correnti su cui erano confluite le due somme di denaro più consistenti, mentre il terzo ‘beneficiario’ è stato individuato a seguito di accertamenti con Poste Italiane. Sulla base degli elementi raccolti, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria tre uomini, un 53enne, un 40enne e un 30enne, tutti residenti a Roma e con precedenti di polizia per truffa e reati contro il patrimonio.