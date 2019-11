Ancora spaccio nei boschi, arrestato un pusher nella macchia vicina a Biassa

La Spezia - Continua senza battute d’arresto l'attività condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale della Spezia mirata al contrasto del fenomeno del consumo e spaccio di sostanze stupefacenti. Nelle ultime settimane l’azione si è concentrata nelle zone boschive alla periferia della città; dapprima nella zona di Pitelli, dove è stato arrestato un cittadino marocchino di 24 anni, mentre questa mattina i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 31enne nordafricano, sorpreso vicino a Biassa.



Il blitz è scattato alle 5 della notte scorsa quando i Militari, facilitati dal buio e dalla pioggia battente che nascondeva i rumori, hanno raggiunto nella fitta boscaglia nella zona di Biassa, già oggetto di segnalazione da parte di alcuni cittadini, una tenda dove stazionava l'uomo che, alla vista dei Militari, ha tentato di fuggire opponendo resistenza attiva senza riuscire nell’intento.

I Carabinieri, durante la perquisizione, hanno trovato vari tipi di sostanze stupefacenti già suddivise in dosi, per un peso complessivo di 40 grammi di cocaina e 50 grammi di hashish oltre a due bilancini elettronici di precisione, utilizzati per pesare la droga, e 690 euro in contanti, profitto dell’illecita attività di spaccio, tutto sottoposto a sequestro. Trovata anche una batteria per auto, sistema ingegnoso utilizzato nel bosco per ricaricare il telefono cellulare.

A seguito della dichiarazione in stato di arresto, lo spacciatore è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale della Spezia in attesa del rito direttissimo fissato per lunedì mattina, durante il quale dovrà rispondere dei reati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e di resistenza a Pubblico Ufficiale.