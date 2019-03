Ancora sole, vento forte nell'entroterra

La Spezia - Un promontorio mobile di alta pressione favorisce una giornata soleggiata su tutta la regione, tuttavia velature a tratti consistenti in arrivo da Ponente dalle ore centrali annunciano l'avvicinarsi di una nuova perturbazione. In serata tendenza a formazione di nubi basse sulla costa di Centro-Levante per l'intensificazione di un flusso umido dai quadranti meridionali.Umidità: su valori medio-bassi.

Venti inizialmente moderati o forti settentrionali, tendenti a disporsi già in mattinata da Sud/Sud-Ovest a partire da Ponente con locali rinforzi sui capi esposti e sui rilievi. Mare al mattino poco mosso a Ponente, mosso in scaduta a Levante; tendenza a nuovo aumento del moto ondoso da Ponente fino a mosso o localmente molto mosso in serata.



fonte Arpal