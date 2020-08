Ancora segno più per i contagiati in provincia e regione

La Spezia - Prosegue anche nello Spezzino il lento incremento del numero di persone contagiate dal coronavirus. Nelle ultime 24 ore i casi emersi in Asl5 sono sei: cinque contatti di casi confermati e una segnalazione al dipartimento di prevenzione. Le cose non vanno meglio nel resto della Liguria, dove i nuovi contagi sono stati 24: 13 in Asl 2 (1 rientro viaggio estero, 11 strutture socio sanitarie di cui 10 collegati alla grigliata del 1° agosto a Quiliano, 1 segnalazioni a dipartimento di prevenzione ), 11 in Asl 3 (1 rientro viaggio estero, 6 contatti di casi confermati, 1 segnalazione al dipartimento di prevenzione, 3 da attività di screening). Trenta quindi i contagiati liguri in più contrappuntanti da sette guariti (con doppio test positivo: da inizio pandemia sono 7.647): l'ovvia morale è che i positivi al Covid-19 in Liguria crescono di 23 unità, raggiungendo quota 1.315, di cui 54 (+3) in provincia della Spezia. Restano fortunatamente fermi a quota 1.569 i decessi di pazienti Covid-19 positivi.



Calano gli ospedalizzati sul territorio regionale, scendendo da 26 a 24 (uno in terapia intensiva); nello Spezzino restano 4, nessuno in terapia intensiva. Ammontano a 215.615 (+1.938) i tamponi effettuati in Liguria da inizio pandemia, mentre sono attualmente 319 (+23) i residenti in regione in isolamento domiciliare. Ammontano invece a 1.207 quelli in sorveglianza attiva, un centinaio in più rispetto ai 1.111 di ieri, con gli spezzini 'sorvegliati' che calano da 267 a 239.