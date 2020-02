Ancora qualche mareggiata mattutina, poi arriva il sereno

La Spezia - Correnti asciutte settentrionali riportano condizioni di stabilità su tutta la regione: velato per nubi alte in transito da Ponente verso Levante, a tratti più spesse nel pomeriggio; locali addensamenti di nubi basse nelle zone interne al mattino ed in serata. Venti: in prevalenza settentrionali sui rilievi, forti e rafficati nelle ore centrali con valori fino a 70-80 km/h; variabili altrove con raffiche irregolari 50-60 km/h lungo la costa. Mare fino ad agitato al mattino con residue mareggiate sul Centro-Levante; in calo a molto mosso dal pomeriggio.



(fonte Arpal)