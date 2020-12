Ancora pioggia in mattinata, variabilità nel pomeriggio

La Spezia - Il grigio non abbandonerà questa giornata, cominciata con l'allerta gialla, che si è appena conclusa. La mattinata proseguirà con possibili rovesci e temporali. Nel pomeriggio potranno presentarsi condizioni di variabilità.

Tra la notte e il mattino si sono verificate piogge diffuse anche a carattere di rovescio/temporale, in particolare su Centro-Levante. Nevicate deboli o localmente moderate sui versanti padani, in rialzo oltre 800-1200 m su interno Levante. Non si escludono spolverate fino in prossimità della costa su Centro-Ponente e locali episodi di gelicidio nelle valli più riparate dei versanti padani di Centro-Levante. Fenomeni in esaurimento da Ponente già in mattinata, nuove piogge o rovesci in serata specie a Levante.

Umidità: su valori alti.I venti soffieranno forti o di burrasca dai quadranti meridionali, in temporanea rotazione da Nord/Nord-Ovest tra la mattina e il primo pomeriggio. Il mare sarà in aumento fino ad agitato o molto agitato per onda formata di libeccio con mareggiate estese e intense in particolare a Levante. Le temperature oscilleranno tra una minima di 8 e una massima di 12 gradi.