Ancora neve in collina, pioggia sulla costa e mare in aumento

La Spezia - Molto nuvoloso o coperto sul Centro-Levante con deboli piogge sparse in mattinata, tendenti a divenire più diffuse dal pomeriggio. Inizialmente poco nuvoloso a Ponente, ma con nubi in aumento dal pomeriggio con piogge sparse sul Savonese. Possibili spolverate nevose sui rilievi di Levante al mattino da 600-800 m, con quota neve in aumento a 1200-1500 m dalle ore centrali. Non si escludono locali episodi di pioggia congelante nelle vallate interne di Centro-Levante al primo mattino.

Umidità su valori medio-alti. Venti moderati o localmente forti meridionali con raffiche fino a 50-60 km/h sui capi costieri Centro-Ponente e sui rilievi di Centro-Levante. Mare in aumento a molto mosso dal pomeriggio per onda corta da Sud-Ovest, localmente agitato a largo in serata.



(fonte Arpal)