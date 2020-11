Ancora in calo i ricoverati Covid al San Bartolomeo

La Spezia - Oggi l'ASL5 è l'unica della Liguria in cui gli ospedalizzati sono in calo. Due i pazienti in meno tra Sarzana e la Spezia rispetto a ventiquattr'ore fa: al San Bartolomeo di sono 112 pazienti di cui 9 in terapia intensiva, mentre al Sant'Andrea si confermano in 5 con 3 che hanno bisogno di cure avanzate. Il totale è di 117.

In totale però la Liguria conta 29 nuovi letti occupati, con questa distribuzione: ASL1 +7, ASL2 +2, ASL3 +7 e ASL4 +5. Quasi invariati il San Martino (+1) e l'Evangelico (-1), cresce la pressione al Galliera (+8) e al Gaslini (+2).



Decessi. Due quelli riferiti a ieri, una 72enne ed un 79enne ricoverati al San Martino. Nel conto entrano però anche vittime dei giorni precedenti, tra cui una donna di 91 anni spirata a Sarzana il 12 novembre scorso e inserita ieri nella lista delle vittime Covid correlate. Il +7 odierno porta i decessi totali da inizio pandemia a 2.387 da inizio pandemia in Liguria e a 236 per quanto riguarda lo Spezzino.



Positivi. C'è una novità nel conteggio: da oggi, 30 novembre, il dato dei nuovi positivi è riferito alla effettiva residenza della persona testata , avverte la Regione Liguria. Sono 2.101 i tamponi effettuati ieri, come sempre un numero limitato essendo domenica, con 236 nuovi positivi. Questa la distribuzione: Imperia +2, Savona +39, Genova +174 e la Spezia +21.

Il totale dei positivi in Liguria è di 12.276 (-395). A Savona sono 1.334, alla Spezia 1.914 (-48), ad Imperia 1.153 e a Genova 7.087. I residenti fuori regione o all'estero sono 280, mentre quelli in fase di verifica sono 508.



Sorveglianze attive. In Liguria ci sono 9.879. In ASL1 sono 2.492, in ASL2 1.371, in ASL3 4.378, in ASL4 834 e in ASL5 804.



Isolamento domiciliare. Ci sono 11.106 persone, in calo di 419 unità.



Guariti*. Il totale è di 37.021, in crescita di 623.





* (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)