Ancora in aumento i positivi. Altri quattro decessi di over 80

Lo stillicidio dei numeri relativi al coronavirus oggi dà valori in crescita e altri in calo, come quello degli ospedalizzati. Un paziente in più in Terapia intensiva.

La Spezia - Salgono i casi totali attivi, scendono gli ospedalizzati e aumentano sia i malati gravi che i decessi di pazienti positivi. Difficile dare una lettura dei numeri quotidiani in questo periodo di estrema incertezza. Meglio rifarsi ai monitoraggi settimanali, che danno un'idea di breve periodo: il quadro è quello di una frenata nel miglioramento della situazione, parole che eufemisticamente vanno lette come un peggioramento, che deve portare a continuare ad avere la massima attenzione, anche perché i vaccini sono ancora per pochissimi.



Nelle ultime 24 ore nel territorio di competenza della Asl 5 sono emersi 24 nuovi casi e il totale è così salito a 840 (5 più di ieri), mentre sono scesi da 139 a 130 i pazienti Covid ricoverati negli ospedali spezzini: 120 sono gli ospedalizzati al San Bartolomeo, 10 al Sant'Andrea. Sono 5 i ricoverati in Terapia intensiva (1 più di ieri), tutti nel nosocomio sarzanese.

Aumenta, come detto anche il numero dei decessi di pazienti Covid-19 positivi: nella giornata di ieri se ne sono andati un uomo di 81 anni e tre donne, rispettivamente di 89, 91 e 95 anni. Sale così a 369 il totale delle schede di decesso di pazienti Covid in provincia dall'inizio della pandemia.



A livello regionale sono 220 i nuovi positivi al Covid-19 emersi oggi, a fronte di 2.304 tamponi effettuati. Oltre ai 24 casi spezzini se ne contano 35 in Asl 1, 60 in Asl 2, 94 in Asl 3 e 7 in Asl 4.

Numeri che portano il totale di casi attualmente attivi in Liguria a 5.659 (14 meno di ieri). Salgono invece a 672 (3 più di ieri) e i ricoveri in Terapia intensiva, pari a 63 (2 più di ieri).

Aumenta, infine, anche il numero dei decessi di pazienti Covid: con i 12 comunicati nelle ultime 24 ore il totale sale a 3.466.