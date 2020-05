qualche nuvola in più mercoledi

La Spezia - Continua il bel tempo sul Golfo, le riviere e l'entroterra spezzino. Inizia la settimana con cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 25.8°C, la minima di 17.6°C, lo zero termico si attesterà a 3267m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso.