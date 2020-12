Anche Confartigianato si unisce al ricordo del professor Carlo Lupi. Paita: "Grande educatore"

La Spezia - “La Confartigianato della Spezia esprime cordoglio per la scomparsa del prof. Carlo Lupi. “Perdiamo un maestro ed un amico – commenta il direttore Giuseppe Menchelli - il suo impegno nella formazione dei giovani, gli incontri promossi dalla Commissione diocesana per i problemi del lavoro, il coinvolgimento costante del sindacato e delle associazioni di categoria, le sue lezioni di dottrina sociale della Chiesa, ci hanno fatto crescere nella consapevolezza della centralità della persona umana nell’economia e nel lavoro”.



"Ci ha lasciati il professor Lupi, punto di riferimento del mondo cattolico, rappresentante del mondo culturale e associativo spezzino e ligure". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia. "E’ stato punto di riferimento del centro studi giovanile, direttore della colonia montana Cento croci, membro della fondazione bancaria Cassa di risparmio della Spezia e membro del cda di Teleliguria sud. Ma soprattutto è stato un grande sostenitore dei giovani e un grande educatore. Lascia un vuoto incolmabile per tutti no", conclude.