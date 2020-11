Ampie schiarite al mattino, sole al pomeriggio. La domenica degli spezzini

La Spezia - Mentre sul Ponente la nuvolosità sarà irregolare, tendente a persistere anche al pomeriggio su Centro-Ponente, a Levante si verificano ampie schiarite specie verso sera. Il sole quindi accompagnerà anche questa domenica di novembre.

L'unidita sarà su valori medio-alti, i venti soffieranno deboli dai quadranti orientali con rinforzi da Nord-Est a Ponente, in particolare su Imperiese. Il mare sarà mosso per onda lunga da Sud a Ponente, al mattino anche su Centro, poco mosso a Levante; moto ondoso in generale scaduta.

Le temperature oscilleranno tra una minima di 14 e una massima di 20 gradi.