Alture e strade imbiancate, attivi lame e spargisale

Prosegue fino alle 6 del 24 gennaio l'allerta nivologica. La viabilità rimane sorvegliata speciale.

La Spezia - Neve sui passi e le alture. L'inverno si è scatenato con una nevicata anche sulla provincia spezzina. Se in costa e in città è stata una doccia gelata in Val di Vara. e nelle alture, sul Monte Parodi e Campiglia, è arrivata senza dubbio la neve. Qualche fiocco è arrivato sopra Castelnuovo nella zona della Val di Magra e anche sopra Monterosso.

E mentre la fotogallery di Città della Spezia si riempie dei vostri scatti di campanili, campi, tetti e strade innevate dalla Provincia arriva il punto della situazione.

Dopo le 18 non si registravano particolari criticità per la viabilità. Le zone più colpite, come hanno sottolineato dall'Ente, rimangono quelle dell'alta Val di Vara a Rocchetta, Zignago, Maissana e Sesta Godano dove si sono registrate nevicate in linea con l'allerta meteo gialla diramata per la Spezia oggi alle 12 e che durerà fino a domattina alle 6.



Sulla provinciale 566 in direzione Levanto e verso la Strada dei santuari sono già passati i macchinari dotati di lame per la pulizia delle strade dove si è depositato uno strato di neve di pochi centimetri. Con l'abbassamento delle temperature dopo il tramonto le strade rimangono delle sorvegliate speciali.

Le squadre della Provincia, come detto, sono già entrate in azione sulla viabilità sia con i macchinari dotati di lame che con gli spargisale. La salatura era già stata attivata nelle zone potenzialmente critiche e dopo le 22 entreranno nuovamente in azione. Gli orari critici sono proprio quelli notturni e per questo motivo saranno attivi gli spargisale con le squadre reperibili e le ditte private, con le quali la Provincia ha attiva una convenzione per fronteggiare eventuali emergenze.