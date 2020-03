Altri tre pazienti Covid-19 positivi deceduti negli ospedali

La Spezia - Il più giovane aveva 68 anni, la più anziana 81. Un'altra mezza giornata di emergenza Covid-19 è alle spalle, accompagnata da un altro bollettino luttuoso.

Anche oggi la direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano tre decessi. Anche oggi le morti sono avvenute in reparti diversi dalla Terapia intensiva e dalle Malattie infettive, a dimostrazione di come il virus sia diventato una piaga che colpisce in diverse aree degli ospedali della Spezia e di Sarzana.

I decessi, è sempre bene ricordarlo, non avvengono quasi mai a causa del solo coronavirus, che è spesso una concausa della dipartita.



Nelle ultime 24 ore, tra le 14 di ieri, lunedì 30 marzo, e le 14 di oggi, martedì 31 marzo, i pazienti Covid-19 positivi deceduti sono:



- una donna di anni 81, ricoverata in Geriatria (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Sarzana e deceduta il 30 marzo

- un uomo di anni 68, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea La Spezia), residente nel comune della Spezia e deceduto il 31 marzo

- un uomo di anni 74, ricoverato in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo di Sarzana), residente nel comune di Sarzana e deceduto il 31 marzo