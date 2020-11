Altri tre decessi in provincia e 134 nuovi positivi

La Spezia - Tre decessi, di cui uno al Sant'Andrea della Spezia, fanno salire il conto delle vittime in provincia per Covid-19. Un dato nefasto per la provincia spezzina. Le tre persone venute a mancare, tra la giornata di ieri e quella di oggi, sono tre uomini di 65 e 86 anni ricoverati al San Bartolomeo di Sarzana e un 90enne che era al Sant'Andrea della Spezia. Il conto totale delle vittime, per la provincia sale a 223 da inizio emergenza. In Liguria il totale dei decessi, con l'aggiornamento delle schede compreso tra il 20 e il 22 novembre, sale a 2.241 e segna altre 14 vittime comprese quelle spezzine.

Venendo agli ulteriori aggiornamenti per la giornata di oggi, domenica 22 novembre, la Spezia segna 134 nuovi positivi: 47 sono da caso confermato e 87 dalle attività di screening. Il totale dei positivi alla Spezia è 2.307. Dando uno sguardo ai dati regionali di oggi 611 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 4.428 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In Liguria il totale dei positivi è 15.953.

Le ospedalizzazioni in Liguria segnano 15 nuovi ricoveri a fronte di 1375 persone in ospedale delle quali 122 si trovano in terapia intensiva. Per la provincia della Spezia i numeri segnano un nuovo ricovero rispetto a ieri: con 152 persone sono in ospedale e 14 terapie intensive. Nel dettaglio 147 si trovano a Sarzana (11 Ti) e 5 alla Spezia (3 in Ti).

Il numero totale delle sorveglianze attive in provincia è 766, in totale in Liguria sono 12.558. I nuovi guariti in tutta la regione sono 632 mentre gli isolamenti domiciliari scendono di 10 unità per un totale di 14.503 persone.







Questo il dettaglio dei nuovi positivi:



ASL 1: 68

20 contatto di caso confermato

48 attività screening



ASL 2: 61

1 settore sociosanitario

13 contatto caso confermato

47 attività screening



ASL 3: 329

41 settore sociosanitario

72 contatto caso confermato

216 attività screening



ASL 4: 19

5 contatto caso confermato

14 attività screening



ASL 5: 134

47 contatto caso confermato

87 attività screening