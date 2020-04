Altri tre decessi di pazienti Covid-19 al Sant'Andrea

Si tratta di tre uomini: uno era ricoverato in Malattie infettive e due in Medicina.

La Spezia - Tre uomini, di età compresa tra i 76 e gli 83 anni e tutti positivi al tampone per rilevare il Covid-19, sono deceduti nelle ultime 24 ore mentre erano ricoverati all'ospedale Sant'Andrea.

Lo comunicano la direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5 facendo riferimento a quanto accaduto tra le 14 del 16 aprile e le 14 di oggi, 17 aprile.



Si tratta di:

- un uomo di anni 80, ricoverato in Malattie infettive (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune della Spezia e deceduto il 16 aprile 2020

- un uomo di anni 83, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune della Spezia e deceduto il 16 aprile 2020

- un uomo di anni 76, ricoverato in Medicina (ospedale Sant’Andrea la Spezia), residente nel comune della Spezia e deceduto il 17 aprile 2020



Il totale dei pazienti Covid-19 positivi deceduti tra Sant'Andrea e San Bartolomeo sale quindi a 105.