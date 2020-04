Altri quattro morti, il totale fra Spezia e Sarzana arriva a 94

La Spezia - Anche il Sabato Santo e la Pasqua raccontano di nuovi decessi negli ospedali di Spezia e Sarzana. La direzione sanitaria e medica di Asl 5 ufficializza infatti due morti di pazienti Covid-19 positivim avvenuti tra le 14 dell’11 aprile e le 14 di oggi, 12 aprile, si tratta di: un uomo di anni 88, ricoverato in Geriatria all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana e residente nel comune di Porto Venere deceduto questa mattina. Identica sorte per un arcolano di 66 anni ricoverato in Malattie infettive al nosocomio Sant’Andrea della Spezia. Asl5 segnala inoltre altri due decessi risalenti alla mattinata di ieri ma che non risultavano compresi nel bollettino inviato ventiquattro ore fa: è deceduta una donna di 72 anni, ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Sant’Andrea e residente nel comune di Bolano così come un uomo 77enne, ricoverato in Geriatria al San Bartolomeo di Sarzana dove risedeva.