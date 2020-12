Altri 415 positivi in Liguria, ancora tredici decessi. Al Sarzana otto letti Covid in meno

La Spezia - Nel computo del penultimo giorno dell'anno, sono 415 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5848 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Qui di seguito il dettaglio, riferito alla residenza della persona testata.



- IMPERIA (Asl 1): 57

- SAVONA (Asl 2): 50

- GENOVA: 249, di cui 184 in Asl3 e 65 in Asl4

- LA SPEZIA (Asl 5): 59



Casi attuali per provincia.

SAVONA 1.091

LA SPEZIA 877

IMPERIA 412

GENOVA 3.157

Residenti fuori Regione/Estero 133

altro/in fase di verifica 161

TOTALE 5.831





Ospedalizzati

Liguria: 775 in bassa o media terapia, 63 in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri

Asl5 globale: 130 in bassa o media terapia, 4 in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri

Asl5 Sarzana: 123 in bassa o media terapia, 3 in terapia intensiva, 8 in meno rispetto a ieri

Asl5 Spezia: 7 in bassa o media terapia, 1 in terapia intensiva,



Isolamento domiciliare: 4.853 (-132 rispetto a ieri)

Totale guariti (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020): 51.286 (355 ieri)



Deceduti: 2.880 (ieri 13)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 - 935

Asl2 - 817

Asl3 - 2.155

Asl4 - 605

Asl5 - 648

Liguria - 5.160