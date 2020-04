Altri 104 casi in provincia secondo la Protezione civile, calano i ricoveri

La Spezia - Dopo un sabato in cui l’aumento del dato dei contagi totali in provincia riportato dalla Protezione civile nazionale era stato contenuto, la domenica si chiude con un altro balzo in avanti. Dai 341 di ieri si salta a 445, ben 104 in più. Dai 250 di giovedì, in tre giorni, una crescita del 78 per cento, che si spiega probabilmente con una evoluzione della vicenda dei tamponi irreperibili che ha tenuto banco nei giorni scorsi.

Cifre che normalizzano la situazione spezzina in rapporto ai decessi di pazienti Covid-19 positivi comunicati da Alisa per conto di Asl 5 (vicino a 70) e che vengono smorzate dal numero dei ricoverati in ospedale (125) e in Terapia intensiva (17), annunciato quotidianamente dalla Regione. Una quadrivio che la dice lunga sulla complessità della situazione sotto ogni punto di vista.

Inizia una nuova settimana di sacrificio, con un occhio ai numeri e la speranza che la curva scenda, indipendentemente dai grafici.