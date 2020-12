Altre tre vittime in Asl5, crescono i ricoverati al San Bartolomeo

La Spezia - Un lieve calo degli attuali positivi (da 1.414 a 1408), tre nuove vittime, otto ricoverati Covid-19 positivi in più e 83 nuovi contagi in provincia: questo racconta per lo Spezzino il bollettino odierno diffuso dalla Regione. A spegnersi due uomini di 84 e 88 anni e una donna di 77, ricoverati al San Bartolomeo, morti nelle ultime 48 ore: il totale dei deceduti con positività al Covid-19 negli ospedali della nostra provincia arriva così a 271; le vittime complessive a livello regionale sono invece 2.075 (11 quelle refertate oggi, comprese le 3 di Sarzana). I nuovi contagiati sono 275 a fronte i 4.672 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore; come detto, 83 risiedono nello Spezzino, 143 in provincia a Genova e provincia. Gli ospedalizzati Covid positivi a livello regionale calano di 13 unità: ora sono 826, di cui 71 in terapia intensiva; ma c'è un aumento all'ospedale di Sarzana, dove adesso i ricoverati con il coronavirus sono 111 (+8) di cui 5 in terapia intensiva; non aumentano invece quelli del Sant'Andrea (5, di cui uno in Ti). I guariti di giornata a livello ligure sono 354, per un totale di oltre 45.500 da inizio pandemia. Sono 7.203 (-73) i liguri in isolamento domiciliare, 6.724 (+77) quelli in sorveglianza attiva, di cui 911 (+12) nella nostra provincia. Gli attuali positivi in Liguria sono 8.052 (-90), così ripartiti:



SAVONA

1.107

LA SPEZIA

1.408

IMPERIA

629

GENOVA

4.313

Residenti fuori Regione/Estero

232

altro/in fase di verifica

363

TOTALE

8.052