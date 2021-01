Altre sei vittime nello Spezzino, 313 nuovi positivi in Liguria

La Spezia - I 2.796 test antigenici e i 4.190 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore hanno permesso di individuare 313 nuovi positivi al Covid 19 in Liguria. Ventuno di questi si trovano in ASL5 mentre gli altri sono distribuiti fra Als 1 (Imperia) 64, 69 in Asl 2 (Savona) 152 in Asl 3 e 4 (Genova). Sette infine non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Per quanto riguarda i decessi il bollettino odierno si aggiorna di undici persone mancate fra il 10 e il 21 gennaio e di altre nove persone morte fra il 7 settembre e il 21 dicembre inserite dopo ulteriori verifiche sui flussi. Fra queste sei sono della nostra provincia – due donne di 89 e 88 anni, e quattro uomini di 91, 87, 78 e 93 anni – che portano il totale delle vittime spezzine da inizio pandemia a 330.



Cala ancora invece il numero degli ospedalizzati che rispetto a ieri scende di 21 unità attestandosi a 676 pazienti ricoverati dei quali 61 in terapia intensiva. Dato che nei nostri ospedali aumenta di un solo paziente. I soggetti in sorveglianza attiva in Liguria ad oggi sono 5.054 dei quali 613 nello Spezzino, mentre i casi totali sono 6360, di cui 940 nella nostra provincia.