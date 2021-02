Altre due vittime nello Spezzino, calano ricoverati

La Spezia - Sale a 387 il numero delle persone positive al Covid-19 decedute nello Spezzino da inizio pandemia. Fra gli undici decessi inseriti nel bollettino odierno infatti due – entrambi uomini di 83 e 85 anni – sono avvenuti al San Bartolomeo di Sarzana. A livello regionale il numero delle vittime ha invece raggiunto quota 3.584.

I muovi positivi registrati nelle ultime 24ore grazie a 2.014 tamponi molecolari e 1.424 antigenici, sono invece 136 così suddivisi: Imperia (Asl1) 7; Savona (Asl2) 45; Genova (Asl 3-4) 76; La Spezia (Asl5) 7. Uno è invece non riconducibile alla residenza nella nostra regione.

Ad oggi in Liguria gli ospedalizzati sono 571 (uno più di ieri) dei quali 56 in terapia intensiva, dato che nella nostra provincia si assesta oggi a 91 fra San Bartolomeo e Sant'Andrea con cinque terapie intensive e quattro dimissioni rispetto alla giornata di ieri. Il dato dei guariti sale invece a quota 66.567 grazie ai 158 odierni mentre i liguri attualmente in sorveglianza attiva sono 6.717 (898 nello spezzino). I casi a livello regionale sono ad oggi 5.759 (716 in Asl 5).