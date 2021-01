Altre dieci vittime, a Sarzana se ne va un 62enne

La Spezia - Sono 289 i nuovi positivi al Covid-19 refertati oggi in Liguria, a fronte di 3.906 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi, 41 sono residenti nello Spezzino. Dieci i decessi di pazienti Covid-19 positivi (tra i 61 e i 98 anni) che si aggiungono alla nefasta conta ligure: ora in totale sono 3.074. Le schede registrate nelle ultime 24 ore sono riferite a sette decessi verificatisi negli ultimi quattro giorni, più altri tre relativi a novembre e dicembre. Nel novero anche la morte di un paziente ricoverato nello Spezzino: si tratta di un uomo di 62 anni spentosi ieri all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana; è il 309° decesso di paziente Covid-19 positivo registrato da inizio pandemia nelle strutture della nostra provincia. Il bollettino regionale riporta di 242 guariti nelle ultime 24 ore (per un totale di oltre 55mila) e di un incremento dei positivi attivi liguri: dai 6.563 di ieri ai 6.600 spaccati di oggi, di cui 1.059 (+1) residenti alla Spezia e provincia. Continuano a calare i ricoverati coronavirus positivi negli ospedali liguri. Ad oggi sono 743 (-8), con 65 terapie intensiva. La Asl5 fa invece registrare un piccolo incremento: se al Sant'Andrea la situazione è invariata (6 ricoverati di cui uno in Ti), all'ospedale di Sarzana ora i ricoverati sono 142 (+2), di cui 9 (+1) in Ti.

Sono infine 4.150 (+77) i liguri in sorveglianza attiva, di cui 591 (-8) in Asl5, e 4.331 (+80) quelli in isolamento domiciliare.