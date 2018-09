Altra operazione interforze, controlli serrati ai locali notturni

La Spezia - Notte di controlli quella appena trascorsa. Su disposizione del Questore della Spezia, agenti della Polizia di Stato, militari di Guardia di Finanza e Carabinieri, coadiuvati da personale della Polizia Municipale e Asl5 hanno controllato gli esercizi pubblici in servizio, con particolare approfondimento sul quartiere Umberto I, visti i recentissimi fatti di risse ripetute. Sette i locali visitati, non tutti hanno presentato irregolarità, anzi, nella maggior parte dei casi nulla di illegittimo è stato riscontrato.



A finire nei guai un punto vendita kebab di Via Fiume per il quale l'Asl ha applicato una sanzione amministrativa di duemila euro per mancata rivelazione della temperatura del cibo. Ad un bar di Via Roma, i carabinieri hanno sequestrato un bastone telescopico nascosto da un avventore di nazionalità dominicana, poi denunciato, che aveva litigato poco prima animatamente con un altro cliente all'interno e poi all'esterno del bar. Altra denuncia nei confronti di un extracomunitario in condizioni di ubriachezza e senza documenti atti a comprovare la sua regolare presenza sul territorio italiano. Delle trentaquattro persone controllate nel complesso, in bar e circoli (risultati sprovvisti peraltro delle licenze per trasmissioni televisive) del quartiere Umbertino I, soltanto tre avevano precedenti penali e alle 2 la task force si è sciolta. Controllati anche alcuni permessi relativi al luogo pubblico, con quattro violazioni e multa annessa.