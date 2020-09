Altra impennata di contagiati, lo Spezzino verso quota mille

La Spezia -

Sono 158 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Liguria, su 3.955 tamponi effettuati (279.460 da inizio pandemia). E, dopo la 'pausa' di ieri, si rispolvera il noto copione, visto che la Asl5 che ne ha rilevati di più è quella spezzina: ben 88 (52 contatto di caso confermato, 36 da attività screening). Seguono la Asl3 (54), Asl 1 (11), Asl 2 (3). I deceduti Covid-19 positivi in Liguria restano fortunatamente a quota 1.586 (di cui 156 spentisi negli ospedali spezzini). E ancora, sono 156 (+7) i ricoverati col coronavirus negli ospedali della Liguria, di questi 16 sono in terapia intensiva. All'ospedale San Bartolomeo, dove vengono ricoverati i pazienti con positività al Covid, siamo a quota 83 (+2), di cui 7 (-1) in terapia intensiva. Sono 19 i liguri guariti dal Covid-19 nelle ultime 24 ore.



Questo il computo degli attuali positivi al coronavirus per provincia: La Spezia 961, Imperia 133, Savona 212 e Genova 1.068. Completano il quadro 95 residenti fuori regione e 199 in fase di verifica o altre situazioni. La provincia spezzina quindi si avvicina ai mille contagiati, tallonando la ben più popolosa provincia genovese. Sono 2.217 (+43) i liguri in sorveglianza attiva, di cui 917 (+94) in seno all'Asl5; 1257 (+49) i liguri in isolamento domiciliare.