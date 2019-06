Altra giornata di fuoco, a Castelnuovo il record

La Spezia - Giornata caldissima quella diieri in Liguria, tanto che è stato emesso l'avviso meteo per disagio fisiologico da caldo. E le temperature massime inferiori ai 30 gradi sono state davvero pochissime, con valori assolutamente fuori norma anche in quota (Poggio Fearza, 1845 metri di altezza nell'imperiese, alle 15.30 segnava 27.1 gradi, Santo Stefano d'Aveto ha superato i 33 gradi). Nessuna nuvola ha solcato i cieli liguri mentre i venti si sono orientati dai quadranti meridionali, deboli o localmente moderati. Mare, alla boa di Capo Mele, calmo o quasi calmo con temperatura dell'acqua arrivata a 26.4 gradi.

Castelnuovo Magra ha eguagliato, con 39.5, il dato registrato sempre nella stessa località il 16 giugno 2013 e che rappresenta il valore più alto in Liguria nel mese di giugno dal 2003 (ricerche dei climatologi Arpal Luca Onorato e Luca Rusca). Seguono i 38.3 di Dolcedo (Imperia), i 38.0 di Pian dei Ratti (Genova), i 37.9 di Padivarma (La Spezia), i 37.8 di Riccò del Golfo (La Spezia), i 37.4 di Rocchetta Nervina (Imperia), i 37.2 di Pieve di Teco (Imperia) e Sarzana (La Spezia) mentre, nel savonese, la massima è stata di 36.9 a Onzo Ponterotto. Valori molto elevati ai quali vanno associati tassi di umidità generalmente medi ma in leggera salita.



Oggi. Cielo sereno anche questa mattina su tutta la Liguria e temperature sempre elevate con tassi di umidità in progressivo aumento. Questa la prima fotografia della giornata meteo che inizia anche con un dato sicuramente particolare: la stazione di Colle d’Oggia, 1163 metri nell’entroterra imperiese, ha viaggiato nella notte tra 29.9 e 30.9! Valori elevatissimi che hanno interessato anche altre stazioni interne del Ponente, interessate anche da ventilazione settentrionale: ad esempio Pizzeglio (comune di Castelvittorio, Imperia) ha segnato una minima di 28.3.

Nelle altre province si segnalano i 26.3 di Prai (Campo Ligure, Genova), i 24.9 di Carpa Case Garoni (Toirano, Savona) i 26.1 di Corniolo (Riomaggiore, La Spezia). Il valore più basso della notte, 13 gradi, si è registrato a Calizzano (Savona) mentre, alle 7.15, è sempre Pizzeglio la località più calda con ben 31.4 gradi.



Questi invece i valori minimi e massimi della notte nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia. A seguire il valore che si registra alle 7.15 con il relativo tasso di umidità:

Genova Centro Funzionale 25.9-27.9. Alle 7.15 26.6, 63% umidità

Savona Istituto Nautico 23.9-25.5. Alle 7.15 25.0, 59% umidità

Imperia Osservatorio Meteo Sismico 23.8-26.4. Alle 7.15 25.8, 67% umidità

La Spezia 24.2-27.2. Alle 7.15 25.2, 67% umidità



(fonte Arpal)