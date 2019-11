Allevamento abusivo, sequestrate oltre tre tonnellate di muscoli

La Spezia - I mitili sono stati rinvenuti allo stadio giovanile e in fase di accrescimento. Erano abilmente occultati al di sotto di pontili utilizzati per l’accesso a piccole imbarcazioni da diporto, sistemati all’interno di centinaia di contenitori (le cosiddette reste) posizionati in acqua a circa un metro di profondità. I finanzieri della seziona navale spezzina li hanno posti sotto sequestro, nell’ambito di un’operazione finalizzata alla tutela dell’ambiente marino e al rispetto delle normative in materia di contrasto agli illeciti nel settore della pesca. Il ritrovamento di un allevamento di muscoli è avvenuto all’interno del porto mercantile, realizzato abusivamente in un’area demaniale adibita per il solo ricovero di attrezzature e natanti.



L’intervento del Nucleo Sommozzatori della Stazione Navale di Genova ha permesso dapprima di individuare e successivamente rimuovere il prodotto (oltre 30 quintali) dal sito di accrescimento per poi concentrarlo presso gli

ormeggi del reparto dove, a seguito di accurata ispezione resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione di personale specializzato dell’Asl5, i muscoli sono stati successivamente suddivisi tra prodotto da conferire in discarica,

poiché innestato all’interno di involucri di materiale plastico, e da rigettare in mare in quanto risultato ancora vivo e vitale. È importante sottolineare come il prezioso prodotto, allevato in acque non classificate e pertanto non idonee allo scopo, una volta immesso in commercio avrebbe garantito un provento illecito per un importo pari a circa 45.000 euro.



Ai trasgressori è stata contestata la violazione della normativa europea prevista dal Regolamento CE n.852 e 853 del 2004 sanzionata dal D.Lgs. 193/2007 che prevede, per il caso di specie, pesanti sanzioni amministrative fino a 1500 euro oltre al relativo sequestro del pescato nonché violazioni per il diverso utilizzo del demanio e relativo spazio in concessione. L’operazione descritta si inquadra nell’ambito delle molteplici attività che le Fiamme Gialle del comparto aeronavale ligure svolgono a contrasto del fenomeno connesso alla commercializzazione abusiva delle specie ittiche che, con il periodo festivo ormai alle porte, verrà ulteriormente incrementata al fine di tutelare i consumatori e gli

onesti operatori del settore.