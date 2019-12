Allerta prolungata sullo Spezzino, Coc del Comune della Spezia operativo

La Spezia - Il Servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha confermato lo stato di allerta rossa dalle ore 12 di oggi 20 dicembre alle ore 24 sempre di oggi venerdì 20 dicembre. Poi il passaggio ad arancione fino alle ore 8 di domani sabato 21 dicembre.



Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per tutta la durata dello stato di allerta rossa e arancione rimarrà aperto e terrà costantemente monitorata l’evoluzione della situazione.



Si coglie l’occasione per ricordare le misure di auto protezione, in particolare per le zone a più alta probabilità di allagamento e in quelle collinari dove più alto è il rischio di frane.

In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada.

Per segnalazioni o emergenze è possibile contattare il Coc al numero 0187 501172

Tutte le indicazioni e gli aggiornamenti saranno a disposizione sul sito www.allertaliguria.gov.it