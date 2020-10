Allerta prolungata, si ferma l'attività didattica in tutte le scuole del comune capoluogo

Sarà arancione fino alle 14 di sabato poi gialla sino alle 16. La sospensione è prevista anche per i servizi per l’infanzia e ricreativi sia pubblici che privati, per giardini e aree giochi. Università e Conservatori regolarmente aperti

La Spezia - Il servizio di Protezione Civile della Regione Liguria ha esteso per il bacino piccolo dello Spezzino lo stato di allerta arancione per piogge diffuse e temporali fino alle 14 di domani, sabato 3 ottobre, poi gialla fino alle 16. Viste le condizioni meteo il sindaco Peracchini ha emesso un’ordinanza che prevede la sospensione dell'attività didattica in presenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, ubicate sul territorio comunale, ad eccezione degli istituti universitari, del polo Marconi, del conservatorio Puccini e dei centri di formazione professionale. La sospensione dei servizi per l’infanzia e ricreativi sia pubblici che privati.



L’interdizione a persone o mezzi nei parchi, nei giardini pubblici e nelle aree giochi. L’interdizione a persone o mezzi nelle seguenti zone: - Via Beghi; - Sottopasso Cozzani località Terrazze; - Via Caselli. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile rimarrà aperto e terrà costantemente monitorata l’evoluzione della situazione.In caso di forti piogge si raccomanda di limitare al massimo gli spostamenti in auto e, per le aree più soggette ad allagamento, di porre paratie a protezione dei locali siti a livello strada. Per segnalazioni o emergenze è possibile contattare il Coc al numero 0187 501172. Tutte le indicazioni e gli aggiornamenti saranno a disposizione sul sito www.allertaliguria.gov.it